في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. رفضت القبلات والمشاهد الساخنة

يوافق اليوم الأربعاء، 9 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي، التي ولدت في مثله عام 1944، ورحلت عن دنيانا في 31 يناير عام 2014، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

اسمها الحقيقي “فدوى جميل عبد الله البيطار”، واختار لها حسن الإمام اسم زيزي على اسم ابنته، والبدراوي نسبة لعائلة بدراوي، ليصبح اسمها الفني زيزي البدراوي، وبدأت حياتها في السينما من خلال دور صغير في فيلم "بور سعيد"، واكتشفها حسن الإمام؛ ليقدمها في العديد من الأفلام.

عاصرت زيزي البدراوي العصر الذهبي للسينما وتعتبر إحدى نجماته، اشتهرت بأدوار الفتاة المغلوبة على أمرها، ولكنها أثبتت جدارة في أنماط أخرى من الأدوار لتعلن عن موهبة فذة في استحضار الشخصيات المختلفة.

كان من ضمن شروط زيزي البدراوي لقبولها الأدوار في أوج شهرتها وبدايتها؛ ألا تكون هناك قبلات في المشاهد، كما لم تقبل بـ"المشاهد الساخنة"؛ مهما كانت جودة العمل المعروض عليها.

وشاركت الراحلة في مسلسلات درامية قوية، منها "المال والبنون" لتقدم دور سيدة بسيطة تصارع القهر والظلم في محاولات لحماية ابنتيها.