فيديو جديد .. لحظة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه.. شاهد

نشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو من زاوية جديدة، يظهر لحظة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه، من قبل شاب يدعى "داميان.ت".

ونشرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، اللقطات الجديدة لصفع الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال جولته في نطقة دروم في جنوب شرق البلاد.

ويظهر المقطع الجديد ماكرون محاطا بثلاثة من حراسه، ويركض نحو الجماهير التي تنتظره في المنطقة وتهتف له "اسرع اسرع.. هيا تعال".

وعندما اقترب إيمانويل ماكرون من الحشد الذي كان في استقباله، وجه شاب يرتدي قميصًا أخضر وشعرًا كثيفًا، صفعة على وجه ماكرون، ويمكن سماع صوته في الفيديو وهو يهتف "تسقط الماكرونية".

وعلى الفور، تدخل الحراس المرافقون للرئيس الفرنسي لاحتواء الموقف، حيث تعامل اثنان منهم مع الرجل، وحاول آخر إبعاد الرئيس، لكنه اقترب من الحشد محددا ليكمل حديثه مع بعض الحضور.

وفي تعليقه على تعرضه للصفع، قال ماكرون "لا بد أن نضع هذه الحادثة في سياقها.. هذا حادث فردي".

وذكر الإليزيه أنه كانت هناك محاولة لضرب ماكرون دون الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما ألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بالحادث هم "داميان ت" ويبلغ 28 عامًا، ورفيقه "آرتو.س".

4 heures avant l'agression, notre journaliste interrogeait les passants venus à la rencontre du président. Parmi eux, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron. 😶

Rencontre ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/7XirSBqaUX — Quotidien (@Qofficiel) June 8, 2021

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن المتهم بصفع ماكرون قد يواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 3 سنوات وغرامة تقدر بحوالي 45 ألف يورو.