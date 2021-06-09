تصفيات مونديال 2022 .. نيمار يقود البرازيل لهزيمة باراجواي .. والأرجنتين تتعادل أمام كولومبيا

حقق منتخب البرازيل فوزًا هامًا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على مضيفه منتخب باراجواى بثنائية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب "ديفينسوريس ديل الشاكو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات.

وتمكن المنتخب البرازيلي من تسجيل الهدف الأول في المُباراة عن طريق نيمار في الدقيقة 4.

قبل أن يتمكن النجم الشاب لوكاس باكيتا من تأكيد الانتصار بهدفٍ ثانٍ للسليساو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 12 نقطة.

وتمكن مُنتخب كولومبيا من انتزاع تعادل ثمين أمام مُنافسه مُنتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بنتيجة هدفين لهدفين.

وسجلت الأرجنتين هدفين عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 3، قبل أن يُسجل لياندرو باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 8.

وفى الشوط الثانى سجل لويس مورييل هدف منتخب كولومبيا الأول فى الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء. ونجح ميجيل بورخا فى تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.