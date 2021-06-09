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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة عبدالله محمود.. قصة رحيله المأساوية بالسرطان في سن صغيرة

عبدالله محمود
عبدالله محمود

تحل اليوم الأربعاء، 9 يونيو، ذكرى وفاة الفنان عبد الله محمود، الذي ولد في 6 ديسمبر عام 1964، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2005، عن عمر يناهز 40 عامًا.

تخرج عبدالله محمود، من معهد الفنون المسرحية عام 1986، وتزوج من حنان البمبي، وأنجب منها ولدين هما "أحمد وعمر".

بدأ عبدالله محمود مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، دخل الفن عن طريق صديقه محسن محيي الدين، وكانت بدايته مع عالم السينما من الباب الكبير، حيث شارك بفيلم "إسكندرية ليه؟"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

 

وفاة عبدالله محمود

صارع عبد الله محمود، السرطان، لمدة عامين متواصلين؛ حيث استقبل خبر إصابته وهو متماسك، وشرع في إنتاج أول بطولة له فيلم "واحد كابتشينو"، بمشاركة “حسن حسني، نشوى مصطفى، جيهان قمري”.

ويقول أحد المقربين من عبد الله محمود؛ إن آخر أمنياته قبل أن يموت، هي عرض فيلمه الأخير في الموسم الصيفي.

ودخل عبد الله محمود في غيبوبة عميقة ولفظ أنفاسه الأخيرة بإحدى غرف معهد ناصر، في يوم 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عاما، ليكتب القدر نهاية واحد من أفضل النجوم المتميزين أصحاب الأدوار الثانية، والأولى في بعض الأحيان.
 

المشوار الفني لـ عبدالله محمود

شارك عبد الله محمود بعدد من الأفلام التي صنفت ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها فيلم "الطوق والإسورة، سواق الأتوبيس، المواطن مصري، عرق البلح، عفاريت الأسفلت، الحريف، الأوغاد، الإمبراطور، شمس الزناتي".

قدم عبد الله محمود رصيدا كبيرا من الأعمال الدراسة البوسطجي، عصفور النار، الوتد، مكان على الأرض، الطاحونة، نبع الحب، ذئاب الجبل، الفرسان، وادي فيران"، وشارك أيضا في عدد من المسرحيات ومن بينها، "حضرات السادة العيال، عش العميان، قطب الرجال، الليل لما خلى، باب التوفيق، دليلة وشربات، قصة الحي الغربي".

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ذكرى وفاة عبدالله محمود.. قصة رحيله المأساوية بالسرطان في سن صغيرة

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