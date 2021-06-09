بعد تغلبه على باراجواي .. منتخب البرازيل يحقق رقماً قياسياً

حقق منتخب البرازيل فوزًا هامًا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على مضيفه منتخب باراجواى بثنائية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب "ديفينسوريس ديل الشاكو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات، ليحقق راقصي السامبا فوزه السادس على التوالى فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونجح منتخب السيليساو فى إنهاء عقدة استمرت 36 عامًا بعدم الفوز فى باراجواى، منذ الفوز بثنائية نظيفة فى عام 1985 فى تصفيات كأس العالم .

وارتفع رصيد منتخب البرازيل في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 12 نقطة.