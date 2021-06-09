الأقمار الصناعية تكشف أنشطة مريبة في موقع نووي إيراني .. صور

نشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، صور أقمار صناعية جديدة تُظهر نشاطًا غير طبيعي في موقع سنجاريان النووي شمالي إيران.

وكشف عن هذا الموقع النووي الإيراني لأول مرة في 2018، ومن المرجح أن يكون مخصصاً لتصنيع "مولد موجة الصدمات"، وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير الأسلحة النووية.

وتكشف الصور الجديدة التي حصلت عليها القناة 18 مركبة في الموقع في 15 أكتوبر 2020 ، وغيرها من المركبات والحفر بجانب طريق وصول جديد تمت تغطيته لاحقًا في مارس من العام نفسه.

وأشارت إلى ملاحظة دوامات حفر وخنادق جديدة في الموقع عبر صور الأقمار الصناعية، بحسب لتحليل معهد إيتاي بار ليف الذي يعمل بالتعاون مع معهد العلوم والأمن الدولي.

ويقع الموقع النووي المشتبه به على بعد 25 ميلاً خارج العاصمة طهران، وتأتي الصور الجديدة وسط اتهامات إسرائيلية لإيران بأنها مستمرة في سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

من جانبها، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تستطيع استبعاد ذلك، وقال رافاييل جروسي مدير عام الوكالة في وقت سابق إن إيران فشلت في الرد على أسئلة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع سابقة غير معلنة.

وخلال اجتماع في فيينا لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي الذي يحاول المفاوضون الأمريكيون إعادته الى الطاولة.

ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد ترتيب المراقبة للمواقع النووية لمدة شهر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يستعد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون للتفاوض من أجل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أو التوصل إلى اتفاق جديد.

كما أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريحات أكثر حدة قال فيها: "من غير الواضح بعد ما إذا كانت طهران ترغب وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب منها للعودة إلى احترام الاتفاق النووي.. لا نزال نختبر الاقتراح".

الأقمار الصناعية تكشف أنشطة مريبة في موقع نووي إيراني