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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

دهب وفلوس وألماس..مسلسل سطو على منازل النجوم لا ينتهي.. داوود حسين وسيد رجب وإلهام شاهين آخر الضحايا

سرقات النجوم
سرقات النجوم

وقائع متتالية للسرقات، تعرض لها عدد من النجوم  في الآونة الأخيرة، كان آخرها الفنان الكويتي داوود حسين، والفنان المصري سيد رجب، علاوة على تهديد آخر من النجوم كشفوا من قبل عن وقائع سرقتهم وتعرض منازلهم للسطو من قبل اللصوص. 

ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي أبرز وقائع السرقة التي تعرض لها النجوم. 

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شكراً ربي.. داوود حسين يؤكد واقعة سرقته

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سرقة فيلا سيد رجب .. الجاني يكشف تفاصيل الجريمة ..فيديو جراف

داوود حسين

نشر الفنان الكويتي داوود حسين، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، أكد من خلاله تعرضه لسرقة مبلغ 8 آلاف دينار كويتي.

وعلق داوود حسين، على الفيديو الذي أكد من خلاله واقعة السرقة، قائلًا: «الحمد لله .. احبائي شكراً لوجودكم في حياتي .. الله لا يحرمني منكم ».

وقال داوود حسين، في الفيديو الذي نشره، عبر انستجرام:  «الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حادث السرقة صحيحة»، مشيراً إلى تلقيه العديد من الاتصالات من جمهوره ومحبيه بخصوص الأمر.

وأضاف، داوود حسين: «الله سبحانه وتعالى حينما يغلق في وجهك باباً فهو يفتح أبواباً كثيرة"، موضحاً: "أقسم بالله، خلال 48 ساعة، الله، عز وجل، أعطاني أكثر من اللي راح 10 مرات، الحمد لله شكراً ربي، ومحبتي لكل من سأل عني». 

سيد رجب

قبل أيام قليلة، تعرضت فيلا الفنان سيد رجب بالبدرشين للسرقة، من حارس ترك العمل في الفيلا منذ 6 أشهر وقرر سرقتها لمروره بأزمة مالية.

واعترف المتهم  بعد تمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض عليه، وأدلى باعترافات تفصيلية عن الحادث.

وأضاف أنه قام بتسميم كلبي الحراسة ليتمكن من التسلل داخل المنزل، وسرقة بعض محتوياته والفرار، دون أن يلحظه الحرس.

وفي هذا الصدد، قال نجل الفنان سيد رجب،  في تصريح لـ “صدى البلد” :" بالفعل تمت سرقة مقتنيات من الفيلا وليس مجرد محاولة، ولكن الحمد لله الأشياء التي تمت سرقتها بسيطة، ونحن في انتظار تقرير الشرطة لمعاقبة السارقين، حتى نتمكن من الإدلاء بتفاصيل الواقعة بشكل مفصل".

وكان  المتهم بالسرقة قد أدلى باعترافات تفصيلية لجريمته حيث قرر أنه ترك العمل في الفيلا منذ 6 أشهر وقرر سرقتها لمروره بأزمة مالية.

أضاف المتهم أنه نظرا لعلمه بوجود كلبي حراسة قرر التخلص منهما لعدم مهاجمته وفضح امره، فأعد لهما طعاما مسموما ووضعه امامهما عقب قفزه من اعلى السور وتسلله للداخل مستغلا خلو الفيلا من القاطنين بها بعد مراقبته لها لفترة علمه بخروج الفنان وزوجته ونجله، وما أن تأكد من تناول الكلبين للطعام ونفوقهما تسلل لداخل الفيلا عبر نافذة المطبخ لتفادي مشاهدة حارس الفيلا له. وتمكن من الاستيلاء على اسطوانتي غاز وفر هاربا.

إلهام شاهين 

وقبل أيام قليلة أيضًا، أعلنت الفنانة إلهام شاهين خلال تصريحات صحفية عن سرقة فيلاتها الخاصة الموجودة بمنطقة المنصورية بالجيزة.

انتقلت قوات الأمن، ونجحت فرق المباحث بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

أكدت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه تم القبض على اللص عن طريق حارس الفيلا، بعدما اكتشف وجوده أثناء محاولته التسلق لدخول الفيلا .

وتمكن حارس الفيلا التي يقطن مع أسرتها فيها لحراستها من التربص باللص والإمساك به - بحسب كلام الفنانة إلهام شاهين لصدى البلد - قبل أن ينجح في الولوج إلى الداخل والوصول لمحتويات الفيلا.

تضيف إلهام شاهين أن الحارس تواصل معها ومع الشرطة حيث انتقلت القوات الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى المكان والقبض على اللص. 

 

فريدة سيف النصر

كانت الفنانة فريدة سيف النصر، التي أعلنت ذلك من خلال منشور على فيسبوك حيث كتبت يوم 22 إبريل الماضي « الحمدلله تم سرقة بيتي وبيت ابني انا في التصوير وهو قضوا أربعة أيام عند اهل زوجته الظاهر كنا متراقبين جاري رفع البصمات حسبنا الله». 

 

شيرين سيف النصر

أما الفنانة شيرين سيف النصر، فكانت قضيتها الأشهر بعدما فقدت مقتنيات ومشغولات ذهبية، وتمكنت قوات الأمن من ضبط صديقتها التي تسللت إلى غرفة نومها وسرقت مشغولات ذهبية وماسية وتم إعادتها إلى الفنانة.

فيفي عبده 

الفنانة فيفي عبده هي الأخرى كانت لها قصة مع عاملة المنزل التي اتهمتها بسرقة مشغولات ذهبية تصل إلى 5 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط وإحضار المتهمة وتقديمها للنيابة.

 

إيمان البحر درويش

وفي أبريل 2018، أكد الفنان إيمان البحر درويش من خلال حسابه الخاص على الفيسبوك، على تعرضه للسرقة.

وأوضح درويش أنه كان يمتلك ساعة نادرة باهظة الثمن بالإضافة إلى دبوس مصنوع من الألماس وتعرضا للسرقة.

وأوضح إيمان البحر أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأبلغ السلطات المختصة بهذا الحادث، متمنيًا عودة الأشياء المفقودة له.

نجوم آخرون 

وتعرض فنانون كثيرون لسرقات سابقة وأبرزهم هيفاء وهبي وسمية الخشاب، ونيرمين الفقي، وأصالة، ومنة فضالي، وسمير صبري، ومحمود الجندي، وغادة عبد الرازق.

 

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