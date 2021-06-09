ما لا تعرفه عن المعاملات الإسلامية لبنك مصر .. خدمات

كعادته.. بنك مصر سباقًا دائما فكان أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات الإسلامية لتقديم جميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية تمول كافة أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولتكون أموالها منفصلة تماما عن أموال البنك وتحت إشراف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية وتقبل جميع أنواع الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية

ويقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تقوم بها باقي البنوك التجارية الأخرى وذلك بأحدث وسائل وأجهزة الاتصال العصرية في الداخل والخارج عن طريق 43 فرعًا لمختلف محافظات مصر وشبكة مراسليه المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تسمي بمنتجات الصيرفة الإسلامية ومنها:

- مرابحة الحج والعمرة

- مرابحة التعليم

- مرابحة السيارة

- مرابحة السلع المعمرة

- مرابحة الرحلات السياحية

- التمويل النقدي الإسلامي (مرابحة بالوكالة)

- التأمين البنكى التكافلى - حياة

- مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- مرابحة تمويل المشروعات متناهية الصغر

- خدمات المعاملات الإسلامية

- حسابات المعاملات الإسلامية

- شهادات المعاملات الإسلامية

- عمليات التوظيف والاستثمار

- صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية