عاجل
التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام حكاية فيلا فيرديناند ببورسعيد وعلاقتها بـ ديليسبس حسين لبيب: أبواب الزمالك مفتوحة لجميع أبنائه.. ولن نفرط في حقوق النادي حقيقية فصل 2000 طالب من كلية تجارة الإسكندرية.. رئيس الجامعة يكشف التفاصيل المهن الطبية :مستعدون للتنازل عن رسوم الدمغة لبعض أدوية الأمراض المستعصية..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما لا تعرفه عن المعاملات الإسلامية لبنك مصر .. خدمات

بنك مصر
بنك مصر

كعادته.. بنك مصر سباقًا دائما فكان أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات الإسلامية لتقديم جميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية تمول كافة أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولتكون أموالها منفصلة تماما عن أموال البنك وتحت إشراف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية وتقبل جميع أنواع الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية 

 

ويقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تقوم بها باقي البنوك التجارية الأخرى وذلك بأحدث وسائل وأجهزة الاتصال العصرية في الداخل والخارج عن طريق 43 فرعًا لمختلف محافظات مصر وشبكة مراسليه المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تسمي بمنتجات الصيرفة الإسلامية ومنها:  

 

- مرابحة الحج والعمرة

- مرابحة التعليم

- مرابحة السيارة

- مرابحة السلع المعمرة

- مرابحة الرحلات السياحية

- التمويل النقدي الإسلامي (مرابحة بالوكالة)

- التأمين البنكى التكافلى - حياة

- مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- مرابحة تمويل المشروعات متناهية الصغر

- خدمات المعاملات الإسلامية

- حسابات المعاملات الإسلامية

- شهادات المعاملات الإسلامية

- عمليات التوظيف والاستثمار

- صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

                 

                        

 

 

 

مصر المشروعات الصغيرة بنك مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجمع البحوث الاسلامية المشروعات متناهية الصغر مجمع البحوث

موضوعات متعلقة

بنك الكويت الوطني – مصر يعلن عن إطلاق الخدمة المصرفية للشركات.. تفاصيل

بروتوكول ثلاثي بين بنك مصر و"إي فاينانس"ومشيخة الأزهر الشريف لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

كيف يدعم بنك مصر المصدرين .. اعرف الخطوات

بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"لتحصيل فواتير الغاز

بنك المعرفة المصري يشرح كيفية تحديد تطبيقات التواصل الاجتماعي المناسبة للمنظومة التعليمية

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأحد 11-4-2021

أحمد موسى: الأحوال المدنية أرسلت سيارة لـ قرية لتقديم الخدمات للمواطنين

«الإسكان الاجتماعي» و«كريدي أجريكول» يوقعان بروتوكول لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل

ترشيحاتنا

توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز لقاحات كورونا وعمليات زراعة الكلى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

دهب وفلوس وألماس..مسلسل سطو على منازل النجوم لا ينتهي.. داوود حسين وسيد رجب وإلهام شاهين آخر الضحايا

ليلى علوي تكشف عن فيلم لها عجّل بسن قوانين لتغليظ عقوبة الاغتصاب

أخبار الرياضة ..أحمد المحمدي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي .. ميدو: اللعب للزمالك حلم حياة ابني

حكاية نجم .. ماذا ينتظر كرستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بـ يورو 2020؟

هل يرتفع ضغط الإنسان بعد تلقي لقاح كورونا؟ دراسة توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ