عاجل
التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام حسين لبيب: أبواب الزمالك مفتوحة لجميع أبنائه.. ولن نفرط في حقوق النادي حقيقية فصل 2000 طالب من كلية تجارة الإسكندرية.. رئيس الجامعة يكشف التفاصيل المهن الطبية :مستعدون للتنازل عن رسوم الدمغة لبعض أدوية الأمراض المستعصية..فيديو الزمالك يتحرك لحسم ملفات لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تناولت الصحافة الفرنسية صفعة ماكرون؟

صفعة وجه ماكرون تتصدر
صفعة وجه ماكرون تتصدر عناوين صحف فرنسا

تصدرت واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه، عناوين الصحف واهتمامات الساسة في البلاد، حيث اعتبرتها الصحافة بمثابة "صفعة على وجه فرنسا".

ورأت صحيفة لا نوفيل ريبوبليك الفرنسية، أن الصفعة التي تعرض لها ماكرون هي "جريمة لا تطاق"، وانتقد الكاتب كريستوف هيريجولت، الحادثة، معتبرا أنها مثالا على العنف الأساسي الذي يقوض الحياة اليومية، ويلوث العديد من المناقشات.

قالت صحيفة "لا فوا دو نور"، إن "صفعة الرئيس هي صفعة لفرنسا.. بل هي صفعة لنا جميعا"، بينما تصدرت الواقعة الصفحة الأولى لصحيفة "لونيون"، قائلة إنها "الصفعة التي هزت الطبقة السياسية".

أما صحيفة "لو باريزيان" اعتبرت أنها "صفعة أربكت المجتمع"، وأفردت موضوعا مطولا حول الشاب "داميان.ت" البالغ 28 عاما، الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون.

صفعة ماكرون ليست الأولى .. وقائع لن تُمحى من ذاكرة رؤساء فرنسا

تعرف على عقوبة المواطن الفرنسي الذي صفع ماكرون على وجهه

وذكرت "لوباريزيان" أن الرجل الذي تم اعتقاله مع رفيقه "آرتو"، من عشاق الرياضات الحربية والحنين إلى العصر الملكي، لكن لم تعرف دوافعه حتى اللحظة.

كما أدانت الطبقة السياسية في فرنسا بأكملها، ما تعرض له ماكرون، حيث أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، أن الاعتداء الجسدي على ماكرون "غير مقبول"، موضحة أنه من الممكن مهاجمته سياسيا، لكن العنف ضده أمر مُدان في إطار الديمقراطية.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، إن "الهجوم على رئيس الجمهورية، ضربة لا تطاق، وغير مقبولة لمؤسساتنا".

وكتب هولاند على تويتر "في مواجهة هذه الخطوة التي لا توصف، يجب على الأمة بأكملها إظهار التضامن مع رئيس الدولة، وفي ظل هذه الظروف، أعرب عن دعمي الكامل لإيمانويل ماكرون".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس "لا يمكن للسياسة أن تقوم على العنف والتهجم اللفظي والاعتداء الجسدي".

بدوره، أعرب زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلونشون، عن تضامنه مع الرئيس الفرنسي؛ عقب تعرضه للصفع على الوجه أثناء زيارته لمنطقة دروم في جنوب شرق البلاد.

في المقابل، استنكر الكاتب والإعلامي الفرنسي إريك زمور، اليهودي ذي الأصول الجزائرية، الصفعة على وجه ماكرون، لكنه اعتبر أنها نتيجة لمواقف الرئيس الشاب منذ وصوله لقصر الإليزيه.

وقال الكاتب اليميني الفرنسي، إن ماكرون "حصل على ما يستحق"، موضحا أنه يدين العنف بكل حال من الأحوال.

وفوجئ الرئيس الفرنسي ، أمس الثلاثاء، برجل يهتف "تسقط الماكرونية" قبل أن يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

وتدخلت الحراسة المرافقة لماكرون على الفور؛ لاحتواء الموقف، حيث تعامل اثنان منهم مع الرجل، وحاول آخر إبعاد الرئيس، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بالحادثة.

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا صفع ماكرون الرئيس الفرنسي اخبار العالم مارين لوبان الصحافة الفرنسية

موضوعات متعلقة

فيديو جديد .. لحظة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه.. شاهد

صفعة ماكرون ليست الأولى .. وقائع لن تُمحى من ذاكرة رؤساء فرنسا

يمارس الكيندو.. تعرف على الشخص الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ترشيحاتنا

دهب وفلوس وألماس..مسلسل سطو على منازل النجوم لا ينتهي.. داوود حسين وسيد رجب وإلهام شاهين آخر الضحايا

ليلى علوي تكشف عن فيلم لها عجّل بسن قوانين لتغليظ عقوبة الاغتصاب

أخبار الرياضة ..أحمد المحمدي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي .. ميدو: اللعب للزمالك حلم حياة ابني

حكاية نجم .. ماذا ينتظر كرستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بـ يورو 2020؟

هل يرتفع ضغط الإنسان بعد تلقي لقاح كورونا؟ دراسة توضح

لن تتكرر قبل عامين.. العالم على موعد مع كسوف حلقي للشمس غداا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ