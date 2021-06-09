عاجل
التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام حكاية فيلا فيرديناند ببورسعيد وعلاقتها بـ ديليسبس حسين لبيب: أبواب الزمالك مفتوحة لجميع أبنائه.. ولن نفرط في حقوق النادي حقيقية فصل 2000 طالب من كلية تجارة الإسكندرية.. رئيس الجامعة يكشف التفاصيل المهن الطبية :مستعدون للتنازل عن رسوم الدمغة لبعض أدوية الأمراض المستعصية..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات مونديال 2022 .. البرازيل تتصدر جدول الترتيب وتوسع الفارق مع الأرجنتين | الترتيب كاملا

صدى البلد

حقق منتخب البرازيل فوزًا مهما بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على مضيفه منتخب باراجواى بثنائية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب "ديفينسوريس ديل الشاكو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات.

وتمكن المنتخب البرازيلي من تسجيل الهدف الأول في المُباراة عن طريق نيمار في الدقيقة 4.

قبل أن يتمكن النجم الشاب لوكاس باكيتا من تأكيد الانتصار بهدفٍ ثانٍ للسليساو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 12 نقطة.

وتمكن مُنتخب كولومبيا من انتزاع تعادل ثمين أمام مُنافسه  مُنتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بنتيجة هدفين لهدفين.

وسجلت الأرجنتين هدفين عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 3، قبل أن يُسجل لياندرو باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 8.

وفى الشوط الثانى سجل لويس مورييل هدف منتخب كولومبيا الأول فى الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء. ونجح ميجيل بورخا فى تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

وجاء الترتيب كامل كالأتي:

ترشيحاتنا

توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز لقاحات كورونا وعمليات زراعة الكلى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

دهب وفلوس وألماس..مسلسل سطو على منازل النجوم لا ينتهي.. داوود حسين وسيد رجب وإلهام شاهين آخر الضحايا

ليلى علوي تكشف عن فيلم لها عجّل بسن قوانين لتغليظ عقوبة الاغتصاب

أخبار الرياضة ..أحمد المحمدي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي .. ميدو: اللعب للزمالك حلم حياة ابني

حكاية نجم .. ماذا ينتظر كرستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بـ يورو 2020؟

هل يرتفع ضغط الإنسان بعد تلقي لقاح كورونا؟ دراسة توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ