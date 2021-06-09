نشرة أخبار العالم .. عقوبة قاسية تنتظر الرجل الذي صفع ماكرون .. وقتلى جراء قصف إسرائيلي على سوريا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

المرصد السوري: سقوط 10 ضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 10 أشخاص على الأقل، في القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا، بينهم 7 من جنسيات غير سورية.

تعرف على عقوبة المواطن الفرنسي الذي صفع ماكرون على وجهه

أفادت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبة التي يواجهها المواطن الذي صفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على وجهه خلال جولة قام بها في مقاطعة لادروم تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

صحيفة أمريكية: السيسي استعاد دور مصر القيادي

سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الضوء، على الدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة دور مصر القيادي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك عقب الوساطة المصرية الناجحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد خطة ضخمة للتصدي لتهديد الصين

حصل مجلس الشيوخ الأمريكي على عدد كاف من الأصوات؛ للموافقة على نحو 250 مليار دولار من الميزانية، للتصدي للتهديد التكنولوجي من الصين، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

إسرائيل تتهم حماس باستخدام برج الجلاء في غزة لتعطيل القبة الحديدية

زعم الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس استخدمت برج الجلاء في قطاع غزة، الذي دمرته طائرات الاحتلال، لتطوير منظومة إلكترونية للتشويش على "القبة الحديدية".

صفعة ماكرون ليست الأولى .. وقائع لن تُمحى من ذاكرة رؤساء فرنسا

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، للصفع على الوجه من قبل رجل كان واقفًا ضمن حشد أثناء قيام رئيس فرنسا بجولة في جنوب البلاد، في مشهد جرى تداوله بشكل واسع ليذكرنا بما تعرض له أسلافه من إهانات سواء جسدية أو لفظية.

خسائر بشرية وانفجارات في دمشق.. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل العدوان الإسرائيلي على سوريا، الذي وقع عند منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، وذلك بعد توقف استمر نحو شهر.

وفاة المستشار سحمي بن شويمي المشرف العام في إمارة الرياض

ودعت المملكة العربية السعودية، المستشار سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض، حيث تقام الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

السودان يرفع أسعار البنزين والديزل بنسبة تقترب من الضعف

أعلنت وزارة المالية في دولة السودان رفع أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.