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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق البطولة .. خمس حقائق تاريخية عن "اليورو"

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، الجمعة، المقبلة، انطلاق كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، بعد أن تأجلت لعام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح، يورو  2020، بين إيطاليا وتركيا، الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبيكو.

البطولة ولأول مرة في التاريخ ستقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.. كان مقررًا للبطولة أن تقام باستضافة 12 مدينة، لكن تم حذف ملعب أفيفا ستاديوم بمدينة دوبلين الإيرلندية من الملاعب المستضيفة للبطولة بسبب ظروف فيروس كورونا.

بطولة كأس الأمم الأوروبية هي ثاني أقوى البطولات على صعيد المنتخبات، بعد بطولة كأس العالم، فهي تجمع كبار المنتخبات الأوروبية، وستقام للمرة الثانية تواليًا بتواجد 24 منتخبًا.

وفيما يلي نعرض أبرزحقائق البطولة

  • البطولة انطلقت عام 1960، وتقام كل 4  سنوات منذ ذلك الحين، ولم يتم تأجيلها سوى في نسخة وحيدة وهي نسخة 2020.
  • أقيمت منذ ذلك الحين 15 نسخة لكأس الأمم الأوروبية.
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  • صاحب فكرة إقامة البطولة هو هنري ديلوناي السكرتير العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث اقترح إقامة البطولة عام 1927.
    البطولة بدأت 1958 بتصفيات أولية بمشاركة 17 منتخبًا، بعد 3 أعوام من وفاة هنري ديلوناي، حيث تم تسمية تلك النسخة باسمه تكريمًا له، لكن البطولة بدأت فعليًا بالنهائيات عام 1960.

  • أقيمت النهائيات عام 1960 بين 4 منتخبات وهم فرنسا( البلد المستضيف) - يوغسلافيا - الاتحاد السوفيتي - تشيكوسلوفاكيا

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