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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

التهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة تصيبك بهذا المرض الخطير

الخرف
الخرف

وجدت دراسة حديثة الصلة بين التهاب اللثة وخطر الإصابة بالخرف، التهاب التهاب اللثة هو مرض مزمن يحدث بسبب تراكم البكتيريا في اللثة والأسنان، تشمل بعض الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة انحسار اللثة ورائحة الفم الكريهة والتورم وفقدان الأسنان ونزيف اللثة والمضغ المؤلم.

وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed Central بعنوان "تأثير علاج اللثة على مرض الزهايمر قبل السريري، نتائج نهج محاكاة التجربة" ، فقد وجد أن أمراض اللثة يمكن أن تسبب زيادة في خطر الإصابة بالخرف لدى الأفراد، أُجريت الدراسة في جامعة غرايف سفالد وكانت جزءًا من SHIP (دراسة الصحة في بوميرانيا / الحياة والصحة في بوميرانيا الغربية) ، وهي دراسة طويلة الأمد حول تأثير أمراض الأسنان على الصحة العامة للناس. منذ عام 1997. 
 

أظهر علاج التهاب اللثة الذي أجراه طبيب أسنان متخصص في أمراض اللثة تأثيرًا إيجابيًا على فقدان مادة الدماغ ، والتي يمكن تصنيفها على أنها متوسطة إلى شديدة.
 

قال البروفيسور توماس كوتشير ، مدير عيادة الحفاظ على الأسنان وطب اللثة وطب الأسنان وطب أسنان الأطفال وطب الأسنان الوقائي والمؤلف المشارك للدراسة ، "هذه النتائج ملحوظة في أن مرضى التهاب دواعم السن كانوا أقل من 60 عامًا في ذلك الوقت من فحص التصوير بالرنين المغناطيسي ووقت المراقبة بين علاج الأسنان وفحص التصوير بالرنين المغناطيسي كان متوسط ​​7.3 سنوات للمرضى ، "

وأضاف: "نهجنا واضح في الوقاية والعلاج في الوقت المناسب من أمراض اللثة ، التي يمكن أن تسببها عدد كبير من الجراثيم ، من أجل منع مثل هذه الأضرار اللاحقة المحتملة بشكل مسبق".
 

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فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها منع التهاب اللثة

 

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم. ومع ذلك ، تجنب الفرشاة المفرطة حيث يمكن أن يؤدي إلى انحسار اللثة والأسنان الحساسة.

غالبًا ما يترك الناس استخدام الخيط كجزء من روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة. يعد استخدام الخيط أمرًا مهمًا لأنه يمكن أن يساعد في منع تراكم الترسبات والتجاويف والاحمرار والتورم.

يجب استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر. اختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة غير قاسية على اللثة لأنها قد تؤدي إلى نزيفها. الامتناع عن مضغ أو تدخين التبغ لأنه يمكن أن يؤدي إلى أسنان غير صحية وحتى سرطان الفم.

غالبًا ما يتجنب الناس التعيين مع طبيب الأسنان حتى يظهر خطأ ما في صحة أسنانهم. يجب عدم القيام بذلك ويجب إجراء زيارات لطبيب الأسنان لإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان بانتظام.

مصدر المعلومات موقع تايمز ناو. 

علاج التهاب اللثة الصحة الزهايمر مرض الزهايمر التهاب اللثة دراسة حديثة الخرف

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