أخبار الرياضة ..أحمد المحمدي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي .. ميدو: اللعب للزمالك حلم حياة ابني
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9-6-2021 مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.
أحمد المحمدي يكشف عن مستقبله مع كرة القدم وحقيقة توقيعه للأهلي
قال أحمد المحمدي الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي السابق، إن طموحه هو إنهاء مسيرته فى الدوري الإنجليزي عقب تردد أنباء عودته إلى مصر، وانضمامه للنادي الأهلي، في الفترة المقبلة.
ميدو: اللعب للزمالك حلم حياة ابني
قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض يرغب في التعاقد مع نجله “علي” خلال الفترة المقبلة.
هل يغادر ناصر ماهر الأهلي في صفقة تبادلية مع بيراميدز؟ وكيل اللاعب يرد
قال أحمد يحيي، وكيل اللاعبين، إن الأهلي لم يفكر في عقد صفقة تبادلية تقضي برحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز.
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم
تقام عدد من مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الأربعاء.
بعد تغلبه على باراجواي .. منتخب البرازيل يحقق رقماً قياسياً
حقق منتخب البرازيل فوزًا هامًا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على مضيفه منتخب باراجواى بثنائية نظيفة.