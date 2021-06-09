أخبار الرياضة ..أحمد المحمدي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي .. ميدو: اللعب للزمالك حلم حياة ابني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9-6-2021 مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.



قال أحمد المحمدي الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي السابق، إن طموحه هو إنهاء مسيرته فى الدوري الإنجليزي عقب تردد أنباء عودته إلى مصر، وانضمامه للنادي الأهلي، في الفترة المقبلة.

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض يرغب في التعاقد مع نجله “علي” خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد يحيي، وكيل اللاعبين، إن الأهلي لم يفكر في عقد صفقة تبادلية تقضي برحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز.

تقام عدد من مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الأربعاء.

حقق منتخب البرازيل فوزًا هامًا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على مضيفه منتخب باراجواى بثنائية نظيفة.