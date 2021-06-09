الزمالك يتحرك لحسم ملفات لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سوف تبدأ في التحرك لحسم ملفات بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الزمالك استقرعلى البدء من الغد في فتح ملف تجديد العقود مع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك وضعوا الثلاثي محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" والمغربي أشرف بن شرقي على رأس اللاعبين الذين سيتم فتح باب التفاوض معهم حول تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء.

يأتي ذلك بخلاف ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيتم الجلوس معه عقب عودته من بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مسألة استمراره مع النادي الأبيض من عدمه، وذلك حسب ما صرح به حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، ونائبه محمد الأتربي خلال تصريحات تليفزيونية في الساعات الماضية.