رئيس جامعة الأقصر يشدد على مضاعفة جهد تنفيذ أعمال إنشاءات الكليات

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمدينة طيبة الجديدة سير أعمال إنشاءات كليات الجامعة، وما وصلت إليه نسب التنفيذ.

رافقه خلال الجولة كلا من: الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وجمال السيد، أمين عام مساعد الجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.



بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كلية الطب واستمع لشرح من مهندسي المشروع حول نسب التنفيذ، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلى جودة، وكذلك إنشاء سور يضم الأربع كليات في منطقة واحدة.

واستكمل رئيس الجامعة جولته، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي التربية والعلوم، وطالب بتزويد العمالة لتسريع نسب الإنجاز تمهيدا لافتتاحهما العام المقبل.



وفي سياق متصل تفقد رئيس الجامعة، معمل الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق، وما وصلت إليه نسب التنفيذ، وكذلك قاعات الامتحانات ومعامل اللغات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير العملية التعليمية.



وفي ختام جولته عقد رئيس الجامعة، اجتماعا مع الدكتورة صابرين جابر، عميد كلية السياحة والفنادق ووكلاء الكلية لمناقشة أخر استعدادات الكلية لامتحانات نهاية العام.

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