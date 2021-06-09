فلسطيني أمام برج الشروق بغزة: نفتخر بالرئيس السيسي.. وتدخل مصر أشعرنا بالأمان

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، برج الشروق في غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي الأخير.

و قال رضوان البايض شاب يعمل في محل مقابل للبرج إن الفلسطينيين شعروا بالخوف وعدم الأمان بسبب العدوان لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا أمان لها فقد كانت تضرب المدنيين بأكثر مما تستهدف المقاومة.

وأضاف: "كنا نخشى من حرب الإبادة، فقد شاهدنا بأم أعيننا أكثر من ضربة لمواطنين آمنين في بيوتهم، وأنا أقول إن مصر وفلسطين وغزة واحد، وعندما تدخلت مصر شعرنا بالأمان والاستقرار".

وتابع: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تدخل في إنهاء الحرب على قطاع غزة، كما نشكر المهندسين والعمال الذين شاركوا في إعمار الأبراج المهدومة في غزة، كما يزيلون الردم الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي".

وأكمل: "نشكر كل واحد في مصر وقف معنا ومع قطاع غزة، حياكم الله، نشعر بالفخر ونعتبر أنفسنا منتمين إلى مصر فغزة هي مصر ومصر هي غزة، وأملي الكبير في إخواننا، والسيسي رئيسنا، أتمنى أن يظل منتبها إلينا ويتطلع إلينا بعين الرحمة".