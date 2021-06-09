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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير أوكرانيا في متحف الحضارة: مصر تعيش في وجداننا ومتشوقون لرؤية المومياوات الملكية

صدى البلد

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سفير أوكرانيا بالقاهرة ( إيفهين ميكيتينكو )  .. وكان فى استقباله الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف.

 وبدأت الزيارة بتعريف السفير الأوكرانى بالمتحف والإمكانيات الضخمة التى يمتلكها ، وتفقدا مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية والمسرح المكشوف والمصبغة الأثرية التى يعود اكتشافها للعصر الفاطمى .

 وأبدى معالى السفير إنبهاره بفكرة المتحف مؤكداً أن مصر عاشت دائما فى وجدان الجميع منذ كانت حضارتها دروساً يتابعونها فى مدارسهم كأقدم حضارة إنسانية ثم تستمر الرغبة معهم فى زيارة آثار مصر ورؤية معالم حضارتها من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو ( متحف الحضارة ) ويزداد شوقهم لرؤية المومياوات الملكية التى تبهر العالم كله .

 كما بحث الجانبان استمرار التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والعلمى والأثرى خلال الفترة المقبلة .

 ومن جانبه أشار الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن متحف الحضارة سوف يكون دفعة كبيرة للسياحة المصرية على وجه الخصوص ، ربما لن تكون كل نتائجه مباشرة ولكنها سوف تأتى بكل تأكيد إنعكاسا على زيادة الطلب على زيارة مصر بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص ، ولا بد أن نعرف أن السياحة الثقافية تعد هى الأكثر إسهاما فى مجال الدخل السياحى .

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