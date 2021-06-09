الدوري السعودي يتصدر تصنيفات دوريات آسيا 2021

تصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، تصنيفات دوريات آسيا في 2021.

وثالت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الدوري السعودي حل في المركز الأول آسيويًا والمركز الـ 27 عالميًا، في قائمة أفضل 50 دوريًا على مستوى العالم، خلال الوقت الراهن، بحسب تصنيف موقع “فوتبول لوفيرز” المتخصص.

وصنف الموقع أفضل 50 بطولة كرة قدم في العالم، حيث اعتمد على المشاهدات التلفزيونية والشعبية الجماهيرية، واحتراف أفضل اللاعبين، وزخم وسائل التواصل الاجتماعي الناتجة عن مباريات الدوري، ونجاح الأندية من هذه البطولات في مختلف البطولات القارية.

وجاء دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ 27 عالميًا، والأول آسيويًا.

وتوج فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على التعاون بهدف دون مقابل، في الجولة رقم 29 من الدوري وقبل الأخيرة.

وظل الصراع محتدمًا بين البطل الهلال ووصيفه الشباب، قبل أن يتمكن الزعيم من الوصول للنقطة 58 وضمان التتويج قبل جولة من النهاية.