المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة جنوب أفريقيا وديا غدا

يختتم المنتخب الأولمبي اليوم الأربعاء تدريباته علي ستاد السويس استعداد للقاء جنوب أفريقيا الأول والمحدد له الثامنة مساء غد الخميس ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو القادم.

ومن المقرر قيام شوقى غريب باعتماد التشكيل النهائي للمنتخب الأوليمبي الذى يشارك فى ودية جنوب افريقيا غدا الخميس.

وشهد مران أمس الأربعاء استمرار التنافس بين اللاعبين خلال التدريبات لإثبات الذات.

تم تقسيم المران علي ثلاث فقرات الأولي للاعداد البدني والثانية خاصة بالجمل التكتيكية ثم تقسيمه في منتصف الملعب بين ثلاث فرق من اللاعبين

وشهد نهاية التدريب تسديد ركلات الجزاء

ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يسعي للاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في الاطمئنان علي المستوي الذي وصل إليه اللاعبون بعد اسبوع من بداية التجمع

وشدد علي انه سيمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال مباراتي جنوب أفريقيا

وأشار غريب الي ان الجهاز الفني يتابع المباريات الودية التي تلعبها الفرق المنافسة لنا في طوكيو.

من جانبه أكد أكرم توفيق نجم النادى الأهلى أن جميع لاعبي المنتخب يتطلعون إلى المشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو من أجل تلقى فرصة للاحتراف بدوريات أوروبا.

قال أكرم توفيق على هامش معسكر منتخب مصر الأوليمبي: لاعبي منتخب مصر الأوليمبي لديهم تركيز فى التدريبات وتقديم أقصى مجهود.

وعن حظوظ مصر فى أولمبياد طوكيو قال: سبق لنا مواجهة منتخب البرازيل وبذلنا مجهودا كبيرا ومنتخب مصر لا يقل حظوظ عن منتخبات المجموعة المشاركة فى الدورة الأوليمبية.

أضاف: سوف نقاتل ونبذل أقصى جهد للتواجد فى نهائى أولمبياد طوكيو وتحقيق مصر ميدالية.

اشار الى أن اختيار القائمة النهائية في اولمبياد طوكيو قرار يعود إلى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب.

لفت إلى أن جميع اللاعبين ينصب تركيزهم خلال التدريبات من أجل إثبات تواجدهم وإمكانية حجز مكان فى القائمة النهائية بأولمبياد طوكيو.