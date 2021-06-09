خوفا من الهبوط .. قرار رادع في وادي دجلة بشأن عروض اللاعبين

اتخذ مسئولو نادى وادى دجلة قرارا حاسما بشأن العروض المقدمة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية .

وقرر وادى دجلة غلق ملف البث فى العروض المقدمة لأى لاعب فى الوقت الحالى وتأجيل الملف بالكامل لنهاية الموسم الكروى الجاري .

وحذرت إدارة وادى دجلة اللاعبين من الانشغال بالعروض المقدمة لهما فى الوقت الراهن فى ظل الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري ، وأظهرت إدارة دجلة العين الحمراء للاعبين مؤكدة أن أى لاعب سينشغل بالفريق وسيتأثر مستواه فى الفترة المقبلة فسيتم تجميده مع عدم الموافقة على رحيله فى نهاية الموسم .

وتلقى عدد من اللاعبين المهمين فى وادى دجلة عروض قوية فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد هلال والمهاجم الشاب أحمد عاطف ومحمد عبدالعاطى ومحمود مرعي وكريم الدبيس .

ورفع الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة عبد الباقي جمال حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز .

ويسعى الجهاز الفنى لدجلة إلى استغلال فترة التوقف الحالية بسبب التوقف الدولي الخاص بالمنتخبات من أجل تصحيح كافة الأوضاع داخل الفريق والظهور بشكل مختلف خلال الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز

ويعيش وادى دجلة واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق وتراجعت نتائجه بشكل كبير فى مسابقة الدوري الممتاز مما أدى إلى توقف رصيده عند 18 نقطة محتلا بها المركز الـ 17 بجدول ترتيب المسابقة .