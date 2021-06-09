تحذير خطير من الأمم المتحدة: حافظوا على الطبيعة.. وإلا فالكارثة قادمة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات أنه ينبغي إنهاء الحرب على الطبيعة وضمان بقاء المحيطات آمنة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم أمس الثلاثاء في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات ، إن إنهاء "الحرب على الطبيعة" يجب أن يكون جزءًا من التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا COVID-19، وفق ما ذكر موقع انديا بلوم.



على الرغم من أن موضوع هذا العام يركز على أهميتها للبقاء الثقافي والاقتصادي للمجتمعات في جميع أنحاء العالم ، فقد استشهد الأمين العام بتقرير حديث أكد أن العديد من الفوائد التي توفرها المحيطات يقوضها النشاط البشري.

قال جوتيريش "بحارنا تختنق بالنفايات البلاستيكية ، التي يمكن العثور عليها في أبعد الجزر المرجانية إلى أعمق خنادق المحيط".

لكن القائمة لا تنتهي عند هذا الحد. وأضاف: "يتسبب الصيد الجائر في خسارة سنوية تقارب 90 مليار دولار من صافي الفوائد - وهو ما يزيد أيضًا من ضعف النساء ، اللائي يعتبرن أمرًا حيويًا لبقاء شركات الصيد الصغيرة".

تابع "تؤدي انبعاثات الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها ، وتدمر التنوع البيولوجي ، وتتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر مما يهدد السواحل المأهولة بالسكان".

قال الأمين العام إن اليوم العالمي للمحيطات يصادف مع استمرار البلدان في مواجهة جائحة COVID-19 وأزمة المناخ والهجوم المستمر على المحيطات والبحار والموارد البحرية.

مع وجود أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في البلدان النامية ، يعتمدون على المحيط في معيشتهم ، دعا جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات.

قال جوتيريس: "بينما نسعى جاهدين للتعافي من COVID-19 ، دعونا ننهي حربنا على الطبيعة".

ذكر "سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والحفاظ على الوصول إلى هدف 1.5 درجة لاتفاقية باريس ، وضمان صحة محيطاتنا لأجيال اليوم والمستقبل.".

كجزء من الاحتفالات باليوم العالمي للمحيطات ، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن اختيار سلسلة أولية من الإجراءات لدفع ما تسميه "ثورة معرفة المحيطات".



قالت أودري أزولاي الخبيرة العلمية والمدير العام لليونسكو: "من استعادة الحاجز المرجاني العظيم إلى رسم خرائط 100٪ من قاع المحيط بدقة عالية ، تشكل هذه البرامج والمساهمات المبتكرة المجموعة الأولى من إجراءات Ocean Decade التي ستساهم في المساعدة في توفير المحيط الذي نريده بحلول عام 2030".