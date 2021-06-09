شاهد| الحالة المرورية اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

قال سيف محمود، مراسل إكسترا نيوز، إن شارع ابو الفدا بالزمالك يشهد سيولة مرورية تامة، حيث أنه لا يوجد أى تكتلات أو زحام، كاشفا أن الشخص الذى يأتي من جميع المناطق المجاورة كالمهندسين أو العجوزة يجد سيولة مرورية تامة.

وأضاف "مراسل اكسترا نيوز"، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه يذكر جميع المواطنين أنهم في هذه الأيام يحتفلوا يتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى فعل انجاز غير مسبوق بجميع الطرق، حيث إنه قام بإنشاء مشروعات للطرق لأكثر من 9000 سواء تجديد طرق موجودة أو إنشاء طرق جديدة.

وأشار، إلى أن جميع انجازات الدولة المصرية والقيادة السسياسية هي من ساهمت في السيولة المرورية التي يشهدها المواطنين الان، معقبا "حتى في اوقات الذروة نجد دائما الحالة المرورية بها سيولة ويسر إلى حد طبيعي".

وأكد، "يجب علي كل سائقي السيارات عدم استخدام التليفون المحمول أثناء سيرهم وعدم الانشغال بغير الطريق أهم شئ أثناء القيادة، لسلامة صحة الجميع".

وأوضح، "درجات الحرارة بدأت فى الارتفاع منذ الأمس، فيجب علي كل سائقي السيارات الاطمئنان من حالة السيارة صباح كل يوم قبل التحرك، وخاصة في تلك درجات الحرارة المرتفعة، حتى لا تتأثر السيارة بهذه الحرارة".