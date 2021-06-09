السلفادور أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء أن السلفادور أصبحت أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وأن مشرعين في الكونغرس صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح قانون البيتكوين.



وينظم القانون عملات البيتكوين كعملة قانونية ما يعني إمكانية عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.



وينص القانون على أن "الغرض من هذا القانون هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية، وغير محدودة في أي معاملة ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون".



يذكر أن العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي.