سلطنة عمان تسجل انخفاضا ملحوظا فى عدد السكان خلال يونيو

تحدثت وسائل إعلام بـ سلطنة عمان عن تسجيل السلطنة انخفاض ملحوظ فى عدد السكان خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو.

وبحسب صحيفة الشبيبة فقد سجلت الساعة السكانية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ب، السلطنة أن إجمالي عدد سكان السلطنة 7 يونيو 2021 م وصل إلى 4497214 نسمة، شكل المواطنون منهم 2762816، بنسبة 61.4%، بينما وصل إجمالي عدد الوافدين إلى 1734398، بنسبة وصلت إلى 38.6%.

يذكر أن عدد السكان في تاريخ 7 مايو 2021م أي قبل شهر كان 4512171 نسمة، شكل المواطنون منهم 2757265 بنسبة بلغت 61.1%، بينما شكل الوافدين 1754906، بنسبة وصلت إلى 38.9.