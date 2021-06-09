صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لأكثر من ٦٤ ألف سيدة

من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٦٤ ألف سيدة حامل، منذ التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠ الماضي، وذلك بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ ٦٤٠٨١ سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتي الآن، مشيراً إلي أن المبادرة تهدف الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأوضح أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

وأضاف "مسعود" بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في ٣٥٨ نقطة.

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه إستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الدكتور محمد ذردق استشاري كهربية القلب، ومدرب زمالة كهروفسيولوجية القلب، وبمساعدة الدكتور محمد هاني بحيري أخصائي القلب بمستشفي الزقازيق العام، بتركيب منظم دائم للقلب، لمريض متواجد بوحدة العناية المركزة للقلب بمستشفي الزقازيق العام، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة ورئيس القسم ومدير المستشفي.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة القلبية بالمديرية، ومدير المستشفي، أطباء القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.