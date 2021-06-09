من قلب غزة.. استمرار رفع الأنقاض وكل الجهات تساعدنا لإدخال المعدات المطلوبة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، جهود العمال المصريين فى غزة .

وقال أحد العمال المصريين المشاركين في أعمار غزة ، إن كميات الأنقاض والتكسير فيه خطورة لذلك نعمل فى حرص شديد ، حتى نستطيع الحفاظ على الجميع .

وأضاف ، أحمد العمال المصريين ، أن هناك معدات تتوافد يومًا بعد يوم وما نحتاجه نقوم بطلبه ، مؤكداً أن كافة الجهات تساعدنا لإدخال المعدات المطلوبة .

من جانبه أعرب الإعلامي محمد الشاذلي عن سعادته الكبيرة بزيارة قطاع غزة، إذ يقدم مع الإعلامية هدير أبو زيد حلقة استثنائية عن القطاع ، موضحًا: "زرتها لأول مرة وحسيت إني في إسكندرية، والناس هنا شبهنا بعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وطريقة كلامهم وعارفين كل التفاصيل وكل حاجة عن مصر".



من جهتها قالت الإعلامية هدير أبو زيد: "هذا كلام صحيح، فهناك علاقات نسب ودم تربطنا بالشعب الفلسطيني، ومنذ وصولنا إلى هنا سمعنا الكثير عن فناني مصر والأهلي والزمالك، والفلسطينيون قابلونا بحفاوة كبيرة".



وأضافت: "الفلسطينيون تتملكهم رغبة عارمة بالحديث عن مصر والتعبير عن حبهم لها كما يعتبرون المصريين إخوة لهم وأنهم يعتمدون على المصريين في إعادة الإعمار، فكل المواطنين الفلسطينيين يتحدثون طوال الوقت عن مشاعر الفرحة والحب التي تربطهم بالشعب المصري".