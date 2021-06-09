حقوقي فلسطيني: "نعول كثيرا على الدور المصري سياسيا وفي إعادة الإعمار"

قال راجي الصوراني “حقوقي فلسطيني”: إن الشعب الفلسطيني ينظر بإيجابية إلى الدور المصري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين: "مصر الشقيقة الكبرى تمد يدها وتحاول المساعدة فيما حدث من دمار شامل".



وأضاف الصوراني خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "مصر رافعة للقضية الفلسطينية بالمفهوم المادي والإنساني والسياسي والاجتماعي والطبي، ونحن نعول على الدور المصري في أكثر من مستوى، مثل إعادة الإعمار والمجال السياسي".



وتابع، أن المجتمع المدني في فلسطين من أقوى المجتمعات المدنية العربية، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من أقوى منظمات حقوق الإنسان العاملة على المستوى العربي، كما لعبت دورا مميزا على الدوام في القضية الفلسطينية.



وأردف: "نحن في حالة تلاحم وتعاون مستمر مع نظرائنا المصريين، فالتنسيق دائم ومستمر ولا نتحدث عن أمر مرتبط بحادث معين، فعلاقة مصر بفلسطين هي علاقة استراتيجية نأمل أن تتعمق وتتجذر وأن تكون مصر الشقيق الأكبر داعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".