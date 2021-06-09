ضحك خلال اعتقاله.. شاهد أول صور لقاتل العائلة المسلمة في كندا

نشرت عدد من وسائل الإعلام العالمية، أول صورة للمتهم الكندي، الذي دهس، مساء الأحد الماضي، عائلة مسلمة بشاحنة في مدينة لندن الكندية، ما أسفر عن مقتل 4 من أفرادها، وإصابة خامس بجروح خطرة.

وحسبما ذكرت شبكة "سي تي في" الكندية، أن المهتم الرئيسي في الجريمة هو ناثانييل فيلمتان،ويبلغ من العمر 20 عاما، ويواجه حاليا 4 تهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى وتهمة خامسة بمحاولة القتل.

وذكرت صحيفة "لندن فري برس"، أن المتهم ناثانييل فيلمتان، عندما اعتقلته الشرطة في موقف للسيارات في مركز تجاري كان يضحك وكأنه لا يبالي، وفقًا لما قاله أحد السائقين.

وتم اعتقال منفذ حادث دهس العائلة المسلمة، من قبل الشرطة المنسقة مع نظيرتها من "الخيالة الكندية الملكية" وذلك في اليوم نفسه على مسافة قصيرة من موقع الهجوم، حيث كان يرتدي سترة تشبه الواقية من الرصاص.

وضبطت الشرطة، منفذ الحادث، في موقف سيارات تابع لمركز تجاري، بعد 7 كيلومترات عن مكان المجزرة، حيث لم يعرف دوافعه حتى الآن، لكنه استهدف العائلة عمدا، في جريمة مخطط لها مسبقا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، علق على الحادث العنصري الذي استهدف عائلة مسلمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أشعر بالرعب من الأخبار الواردة من لندن، أونتاريو.. إلى أحباء أولئك الذين أرهبتهم أعمال الكراهية بالأمس، نحن هنا من أجلكم.. نحن هنا أيضا من أجل الطفل الذي لا يزال في المستشفى - قلوبنا معك".

وأضاف: "إلى الجالية المسلمة في لندن والمسلمين في جميع أنحاء البلاد، اعلموا أننا نقف معكم"، موكدًا أنه "لا مكان للإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا.. هذه الكراهية خبيثة وخسيسة ويجب أن تتوقف".