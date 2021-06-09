للقلب والكلى..فوائد الشاي الأحمر

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فوائد الشاي الأحمر ،يقبل الكثير من الناس على تناول الشاى يوميا، ولكن البعض يجهل فوائده، لذلك نوضح فوائد تناول كوب من الشاي الأحمر أو الأخضر.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن فوائد لا تعد ولا تحصي لتناول الشاى، بألوانه، وخاصة فائدة الشاى فى خفض الكولسترول.

ووفقا لما نشره الموقع إن الشاى لا يزال مهمًّا ومتفوقًا على بعض الأطعمة الأخرى، فيما يتعلق بالقدرة على خفض الكولسترول في الدم ،واشار الموقع إلى أن الشاي - سواء الأسود والأخضر – يتمتع بامتيازات أخرى كذلك، فهو يساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم وتقليل الالتهاب، وكذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ،ونصح الموقع مرضي الكولسترول بالحرص على تناول كوب من الشاى يوميا والابتعاد التام عن أنظمة الغذاء التى تتسبب ارتفاع الكولسترول فى الدم.

فوائد الشاي الأحمر للتنحيف

الشاي علاج سحري للتخلص من الوزن الزائد بالبطن والأرداف

- فنجان من الشاي الأخضر على الريق يحرق الدهون ويحسن الهضم

- شاي «الأولونج» يحمي من انسداد الشرايين ويسد الشهية

- الشاي بالنعناع يخلصك من آلام وتقلصات المعدة ويسد الشهية

- شاي القرفة يحسن المزاج ويشعرك بعدم الرغبة في تناول الحلويات

كوب الشاي الذي تحتسينه كل صباح فيه العلاج السحري لتخليصك من الوزن الزائد.. هذا ما أكده موقع "ذا هيلث سايت" الهندي في آخر تقرير نشره حول أنجح الوسائل في القضاء على الدهون.

ويقول التقرير: إن الشاي هو أحد أهم النباتات العشبية القادرة على حرق الدهون بالجسم ، كما أنه يمكن اضافة بعض المكونات عليه لجعله أكثر فعالية في تخليصك من الدهون التي تتركز في أنحاء متفرقة من الجسم خاصة البطن والأجناب والأرداف.

وهناك أكثر من طريقة يمكن اتباعها للحصول على أفضل نتائج للشاي من أجل التخسيس.

أولا : الشاى الأخضر بالليمون

فنجان واحد من الشاى الأخضر قادر على حرق من 70 إلى 80 سعرا حراريا كما أنه يعمل على تحسين عملية الهضم بالمعدة ومن ثم يجعلك أكثر قدرة على التخلص من الفضلات أولا بأول. وإضافة الليمون للشاي الأخضر تضاعف من قدراته الهائلة على حرق الدهون، وينصحك الموقع بشرب الشاي الأخضر بالليمون على الريق صباحا قبل نتناول أي طعام.

ثانيا : شاي الأولونج

وهو شاى صينى يعرف باسم "شاى التنين الأسود" وهو أسمر اللون لكنه ليس مؤكسدا مثل الشاي العادي . وهذا الشاي يعتبر شديد الأهمية لمرضى الكوليسترول الذين يريدون حماية أوعيتهم من خطر الانسداد . ويمكن شرب هذا الشاي محلى بالعسل ، لضمان حرق أفضل وهضم أسرع للطعام.

ثالثا: الشاي بالنعناع

ويوصف هذا الشاي لمن يعانون مشاكلا في هضم الطعام أو آلام في المعدة بسبب التقلصات أو ما إلى ذلك . لكن ما لا يعرفه كثيرون عن الشاى بالنعناع أنه يغلق الشهية ويساعدك على عدم الشعور بالجوع ، وبالتالي يساعدك بصورة كبيرة في التخسيس، كما أن تناوله ليلا يمنع الرغبة في تناول الحلويات .

رابعا : الشاي بالقرفة

إضافة القرفة للشاي تساعد أيضا في حرق الدهون الزائدة في الجسم بشكل خرافي . ويمكنك إضافة اللبن إلى هذا الشاي بالقرفة وتحليته بالسكر الطبيعي أو العادي وتستمتعين به في الصباح على الافطار وسيعمل على حرق الدهون والسعرات الزائدة وستشعرين معه بأنك خفيفة طوال اليوم ولا ترغبين في تناول المزيد من الحلوى ، كما أن القرفة تحسن المزاج.



فوائد الشاي الأحمر بدون سكر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الشاى بدون سكر.

- يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، لأنه مضاد للأكسدة، بعكس الشاي الأحمر ، ما يعني عدم تأكسد الكوليسترول في الدم.

- المساعدة على عدم نمو الخلايا السرطانية، عن طريق مكافحة الأوعية الدموية الناقلة للأعذية ومنعها من تغذية هذه الخلايا.

- تنظيم ضغط الدم، فهو مفيد لمن يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، وأيضا لمن يعاني من انخفاض الضغط، لأن الشاي الأخطر ينظم الضغط بوجة عام .

- تنظيم عمل البنكرياس، وبذلك يحمي الجسم من الإصابة بداء السكري، ولكن ينبغي الحرص على تناوله بدون سكر وعلى معدة فارغة.

- التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنه يقتل الميكروبات الضارة الموجودة في الفم.

- تنظيم حركة الأمعاء وتليينها، مع يعني انخفاض احتمالية الإصابة بالإمساك.

- التخسيس وخسارة الوزن الزائد، حيث يعتبر الشاي الأخضر من أفضل الخيارات الطبيعية لحرق الدهون وفقدان الوزن.

- يقي من الجلطات، وذلك بسبب تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتنظيم معدلات ضغط الدم.

- الوقاية من تسوس الأسنان، لأنه يقتل الميكروبات في الفم، وتذكر أنه يجب تناوله بدون سكر.

- تقوية المناعة والمحافظة عليها في أفضل حالاتها.

- التقليل من ظهور علامات التقدم في السن، فهو يحافظ على صحة الجسم العامة، لتستمتع بشباب دائم.

- يساعد في التقليل من تدهور الحالات المرضية مثل المصابة بالشلل الرعاش والزهايمر.

- الوقاية من التسمم الغذائي، لأنه يعمل على منع البكتريا الضارة في النمو في الأمعاء..



فوائد الشاي الأحمر للبشرة

عرضت قناة "العربية"، فيديو، يوضح فوائد شرب الشاي الأخضر، وان شربه بانتظام مفيد للشعر، حيث اكد مختصون في التغذية انه غني بمضادات الاكسدة التي تمنع بعض الهرمونات في الجسم من بدء تساقط الشعر مبكرا .

ويمكن الحصول على الكريمات الموضعية التي تحتوي egcg، وهو مستخلص من الشاي الاخضر، لفروة الراس، لثلاثة مشاركين يعانون من الثعلبة، وبعد 4 أربعة أيام شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر .

وأوضح الفيديو أن مستخلص egcg متواجد بكثرة في الشاي الأخضر، والذى بدوره يعمل على تحفيز بصيلات الشعر ويمنع تلف خلايا الجلد في فروة الرأس.



فوائد الشاي الأحمر بعد الأكل

صحة الفم

تشير الدراسات التي مولتها جمعية Tea Trade Health Research Association إلى أن الشاي الأسود يقلل من تكوين البلاك وكذلك يقيد نمو البكتيريا التي تعزز تكوين التجاويف وتسوس الأسنان.البوليفينول الموجود في الشاي الأسود يقتل البكتيريا المسببة للتجاويف ويتجاوزها كما يعيق نمو الإنزيمات البكتيرية التي تشكل المادة اللزجة التي تربط البلاك بأسناننا.



- تحسين القلب

حددها بحث فعام 2009 بعنوان "استهلاك الشاي الأخضر والأسود وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية: تحليل تلوي" ، لوحظ أنه بغض النظر عن بلد المنشأ ، فإن الأفراد الذين يستهلكون 3 أكواب أو أكثر من الشاي لديهم مخاطر أقل بنسبة 21٪ السكتة الدماغية من الأشخاص الذين يستهلكون أقل من كوب واحد من الشاي الأخضر أو ​​الأسود يوميًا.

عظام صحية

كما تم اقتراح أن من يشربون الشاي بانتظام لديهم عظام أقوى واحتمال أقل للإصابة بالتهاب المفاصل بسبب المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الشاي.



فوائد الشاي الأحمر للمراة

على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لاقتراح تقنيات الوقاية من السرطان بثقة ، فإن بعض الأبحاث على مر السنين تشير إلى أن مضادات الأكسدة مثل البوليفينول ومضادات الاكسدة الموجودة في الشاي قد تساعد في منع بعض أنواع السرطان. يقترح أن النساء اللواتي يشربن الشاي الأسود بانتظام لديهن فرصة أقل للإصابة بسرطان المبيض مقارنة بنظرائهن.





فوائد الشاي الأحمر للكلى

بالإضافة إلى تحسين نظام المناعة لديك وصحة الكلي، فإن العفص لها أيضًا تأثير علاجي على أمراض المعدة والأمعاء وتساعد أيضًا في تقليل نشاط الجهاز الهضمي.

