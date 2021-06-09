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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلادها .. نيللى مظلوم غادرت مصر واعتزلت فى سن مبكر

نيللى مظلوم
نيللى مظلوم

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نيللى مظلوم، والتى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1925 ، وقد شاركت فى عدد من الأعمال المصرية كان أبرزها فيلم ابن حميدو .

 

نيللى مظلوم إضافة إلى أن احترافها التمثيل فهى مصممة رقصات وراقصة استعراضية مصرية من أصول يونانية، ولدت في مدينة الإسكندرية في عام 1925، وبدأت الرقص على المسرح منذ كانت في الخامسة من عمرها.

 

 وبرزت نيللى مظلوم  في مجالها حتى صارت من الرائدات في الرقص المعاصر، وقامت بتأسيس مدرسة للباليه.

 

 

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 شاركت نيللى مظلوم  في بطولة عدد من الأفلام خلال حقبتي الأربعينات والخمسينات، وكان أبرز شخصياتها هى شخصية لاتانيا في فيلم (ابن حميدو) ،وكان  اكتشفها وقدمها للسينما أحد المخرجين المصريين في عام 1946 من خلال فيلم صاحب بالين.

 

 غادرت نيللي مظلوم مصر في منتصف الستينات، واستقرت في اليونان منذ ذلك الحين وأسست هناك مدرسة للرقص ،  توفيت في عام 2003 .

 

قدمت نيللى مظلوم فى السينما المصرية ما يقرب من 27 عملاً فنياً ، واعتزلت فى سن صغير ، حيث لم تكن قد بلغت الـ 33 عاماً . 

 

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