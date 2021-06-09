وزيرة التخطيط تستعرض خطة تنمية الأسرة في لقاء ممثلة الأمم المتحدة للسكان

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيدة فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور جيرمين حداد مساعد ممثل الصندوق، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومنى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة.



وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول عددٍ من الموضوعات واستعرضت استراتيجية تنمية الأسرة المصرية وأهم محاورها وأهدافها، وعلى رأسها رفع مستوى خصائص السكان ومبادرة حياة كريمة.

ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوجود السيدة مايير في الوقت الذي تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة والمرحلة التالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضحت هالة السعيد أن المشروعات التي تعمل عليها الحكومة المصرية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والديموغرافية والثقافية والصحية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وقضايا صحة المرأة.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء التطلع إلى تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وكذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية تنمية الأسرة، وكذلك مبادرة حياة كريمة.



وحول التقرير الوطني الطوعي، أوضحت هالة السعيد أن مصر تستعد لتقديم التقرير الثالث لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام، مؤكدة أن عملية إعداد التقرير تتم وفقًا لنهج تشاركي لتبادل الخبرات مع جميع شركاء التنمية، مشيرة إلى عقد عدد من الجلسات التشاورية مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة، والتي ضمت لقاءات مع مؤسسات الأمم المتحدة في مصر، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم حدث جانبي في المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام حول "كيف يسهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب"، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بمواصلة الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الملحوظ بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة للمرة الأولى، موضحة أن الصندوق يمثل شريكًا قويًا وموثوق لمساعدة الحكومة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني.



من جانبها، أكدت السيدة فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، رغبة الصندوق في تعزيز التعاون مع الوزارة والحكومة المصرية دعمًا للجهود التي تبذلها الحكومة لضبط معدلات النمو، وكذا الخطط والبرامج التي تسهم في تحسين الحياة المعيشية، موضحة أن الصندوق حريص على تقديم الدعم اللازم للحكومة في الموضوعات المشتركة مع أعماله.

