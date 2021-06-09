هل ينتقل لتدريب بيراميدز .. سر غضب إيهاب جلال من إدارة الإسماعيلي

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، بسبب تأخر إدارة الدراويش فى صرف المستحقات المالية والمكافآت بصفة مستمرة .



وعلم صدى البلد، أن إيهاب جلال ، تواصل فى أكثر من مرة مع الإدارة الفنية للنادى بقيادة على أبو جريشة، وعماد سليمان من أجل حل الأزمة المالية وسداد المستحقات والمكافآت للاعبين فى الوقت المحدد لها ، مؤكدا أن هذا الأمر هام بالنسبة له من أجل الحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة تقديم العروض القوية .



وشهدت الفترة الماضية، ظهور الدراويش بشكل ملفت مع إيهاب جلال بعد أن نجح الفريق فى تحقيق 6 انتصارات بشكل شبه متتالي بمسابقة الدوري الممتاز وخروجه بعض الشيء من المنطقة الخطرة بجدول ترتيب الدوري .



وينتهى تعاقد إيهاب جلال الرسمي مع الإسماعيلى، بنهاية الموسم الكروى الجاري ولا يزال موقفه من البقاء مع الدراويش غامضما خاصة فى ظل تلقيه عرض مغري من قبل بيراميدز خلال الأيام الماضية .



ويحاول مسئولو الإسماعيلي بكل الطرق الإبقاء على إيهاب جلال فى المسئولية الفنية للفريق خاصة بعد النجاح الكبير له مع الدراويش وكسب ثقة الجميع .



وعلى الجانب الأخر ، يلتقى الإسماعيلي ناديي البنك الأهلي والمقاولون العرب وديًا أيضًا خلال الأيام المقبلة، و ذلك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ١٧ من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة السادسة و العشرون من الدوري العام.

ويحاول إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش تحقيق أفضل إعداد ممكن للفريق خلال فترة التوقف الحالية من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة التى يحققها الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.



ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.