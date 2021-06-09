عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل ينتقل لتدريب بيراميدز .. سر غضب إيهاب جلال من إدارة الإسماعيلي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، بسبب تأخر إدارة الدراويش فى صرف المستحقات المالية والمكافآت بصفة مستمرة .

وعلم صدى البلد، أن إيهاب جلال ، تواصل فى أكثر من مرة مع الإدارة الفنية للنادى بقيادة على أبو جريشة، وعماد سليمان من أجل حل الأزمة المالية وسداد المستحقات والمكافآت للاعبين فى الوقت المحدد لها ، مؤكدا أن هذا الأمر هام بالنسبة له من أجل الحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة تقديم العروض القوية .

وشهدت الفترة الماضية، ظهور الدراويش بشكل ملفت مع إيهاب جلال بعد أن نجح الفريق فى تحقيق 6 انتصارات بشكل شبه متتالي بمسابقة الدوري الممتاز وخروجه بعض الشيء من المنطقة الخطرة بجدول ترتيب الدوري .

وينتهى تعاقد إيهاب جلال الرسمي مع الإسماعيلى، بنهاية الموسم الكروى الجاري ولا يزال موقفه من البقاء مع الدراويش غامضما خاصة فى ظل تلقيه عرض مغري من قبل بيراميدز خلال الأيام الماضية .

ويحاول مسئولو الإسماعيلي بكل الطرق الإبقاء على إيهاب جلال فى المسئولية الفنية للفريق خاصة بعد النجاح الكبير له مع الدراويش وكسب ثقة الجميع .

وعلى الجانب الأخر ، يلتقى الإسماعيلي ناديي البنك الأهلي والمقاولون العرب وديًا أيضًا خلال الأيام المقبلة، و ذلك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ١٧ من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة السادسة و العشرون من الدوري العام.

 

ويحاول إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش تحقيق أفضل إعداد ممكن للفريق خلال فترة التوقف الحالية من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة التى يحققها الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.
 

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.

إيهاب جلال نادي الإسماعيلي الاسماعيلي أخبار بيراميدز الدوري المصري

ترشيحاتنا

تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية

وزيرة الصحة: قوافل مجانية لتنظيم الأسرة بـ4 محافظات.. وحملة تنشيطية للصحة الإنجابية بـ9 محافظات أخرى

الرقابة المالية تنشر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

5 نصائح يجب اتباعها لتجنب انفجار بطارية الهاتف الذكي

مصرع سيدتين واصابة ثالثة فى حادث تصادم بقليوب

الأقمار الاصطناعية تكشف سرا نوويا حاولت ايران إخفاءه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تدشين أول خطوط إنتاج من التابلت واللاب توب.. فيديو

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

توقف حركة القطارات في بنها بسبب خروج عربة قطار عن القضبان

البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وهذه درجة قوتها

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ