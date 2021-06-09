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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 خطوات.. مستشار رئيس الوزراء يكشف شروط انتقال الموظفين لـ العاصمة الادارية

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة

قال المهندس هانى محمود ، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري : إنه تم اختيار الموظفين الذين سيتم ارسالهم للعاصمة الادارية الجديدة بناء على الوظائف وعلى سبيل المثال ب النسبة لوزارة التعليم فقد تم اختيار موظفى ديوان الوزارة  ، لافتا إلى أن الخطة الموضوعة بهذا الشأن تنص على نقل دواوين الوزارات .

وأضاف ،خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ،  أن أى وزارة تمتلك دواوين الوزارة والهيئات ماعدا الجزء الخاص بدواوين المحافظات الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة وكل وزير قام باختيار ديوان وزارته والاستغناء عن الموظفين الذيت يتعاملون مع الجمهور .


وأشار إلى أنه فى البداية تم عمل تقييم للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الادارية الجديدة  وعددهم 64 ألف موظف وفقا لبرامج عالمية بالتعاون مع جهاز التنظيم والادارة ووزارة التخطيط  وتم تقييم العاملين وفق 4 خطوات أولها: اللغة العربية  ، والانجليزية  ، الحاسب الآلى ، والمهارات الشخصية وتم الانتهاء من هذا التقييم وتلاه برنامج آخر خاص باختيار الكورسات المناسبة وفقا للتقييمات الخاصة ب هؤلاء الموظفين .

وتابع أن مهارات الحاسب الآلى من أهم المهارات فى سوق العمل فى الوقت الحالى تتيح منح الطالب بطاقة تدريب وتم البدء بها فى سبتمبر الماضى ومن المقرر ان تنتهى قبل الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة وكل نهاية تدريب يكون هناك تقييم للعاملين لافتا إلى أن التدريب عن بعد " أون لاين " يقلل التكلفة وتغطية أكبر عدد من العاملين والتى تعد من مزايا الرقمنة ثم ينتقل هؤلاء العاملين فى الربع الأخير من العام الحالى .

 

 

 

 

الانتقال إلى العاصمة الادارية مواقع التعليم عن بعد دواوين العاصمة الإدارية الجديد

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