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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري يناير 2016

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس ، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري الصادرة في يناير 2016 ، وغير معلن نتيجتها حتى الآن.

وقالت “محروس” إنه وفى  إطار تفعيل الدور البرلماني ، تمت مناقشة طلب الإحاطة بـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك  بوجود ممثلي وزارة العدل المسئولة عن المسابقة، موضحة تفاصيل المسابقة ،  حيث تقدم لها حوالي ١٤٠ الف شاب وشابة للحصول على أحدي الوظائف المدرجة في المسابقة والتي يتراوح عددها ١٦٧٨ فرصة عمل دون إقرار مصير هؤلاء المتقدمين رغم عمل امتحانات شفوية وتحريرية لاستكمال التوظيف.

 

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وأضافت أن إجراءات المسابقة ، متوقفة حتى الآن ، دون وجود إعلان رسمي ، يوضح سبب التوقف ، أو حتى إعلان النتيجة بالرفض أو القبول ، مشيرة إلى أن هذا تسبب في دفع الشباب المتقدمين للمطالبة بحقهم في تحديد مصير هذه المسابقة.

وبناء على مناقشة طلب الإحاطة قررت اللجنة المختصة ما يلي :

1-تقوم وزارة المالية  بمخاطبة اللجنة المختصة بخطاب توضيحي عن مصير مبالغ رسوم تقديم الطلبات والمقدرة ب ٢٥ جنيه للفرد ، وتوضيح هل تم ادراجهم للخزانة العامة للدولة ام لا .

2-مطالبة وزارة العدل بإرسال رد رسمي للجنة بأسباب عدم استكمال المسابقة.

3-يناقش ما جاء من وزارة المالية ووزارة العدل في لجنة قادمة للإعلان عن مصير هذه المسابقة والوقوف على الأسباب الكاملة لعدم الاستكمال.

 

طلب إحاطة برلماني

 

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