التنظيم والإدارة ينظم برامج تدريبية لكوادر الهيئة العربية للتصنيع

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تنفيذ 9 برامج تدريبية لـ تأهيل كوادر الإدارة الوسطى والإشرافية بـ الهيئة العربية للتصنيع وذلك بمقر المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة، لـ 32 متدربا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الجهاز والهيئة، والإيمان بأهمية التدريب في رفع كفاءة العنصر البشري.



وتضمنت البرامج التدريبية محاور الإبداع والابتكار في الإدارة الحديثة، مهارات العمل الجماعي والاتصال الفعال، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأزمات ومهارات التفاوض، قيادة التحول المؤسسي، مهارات التخطيط الاستراتيجي، العروض التقديمية، التسويق والعلاقات العامة وبرنامج المحاسبة لغير المحاسبين.

