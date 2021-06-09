الأتوبيس العام والتوك توك.. رسوم تصل لـ 1000 جنيه على هذه السيارات فى قانون المرور

يعتبر القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وتستهدف تعديلات قانون المرور استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفيت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

كما شملت تعديلات قانون المرور فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وأوجبت تعديلات قانون المرور، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف، وقد وافق المجلس على هذه العقوبة كما جاء من اللجنة.

ونصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور:

(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.

(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.

(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).

(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.

(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.

(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.

(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.

(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

زيادة الرسوم

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.



وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.