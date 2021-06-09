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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إلكتروني أو ورقي

الحكومة تنفي السماح لطلاب الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً .

وقال المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة ما انتشر السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً .

وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي ثابتة ومستقرة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية 65 جنيهاً، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيهاً، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.


وفي سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بأسعار مثيلتها بالأسواق الأخرى، كما يتم تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المدعمة لضمان انتظام صرفها لما يقرب من 64 مليون مستفيد من منظومة الدعم في مواعيدها المحددة شهرياً.

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