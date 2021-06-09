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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: 27 كرسي متحرك للمرضى غير القادرين خلال شهر يونيو بكفر الشيخ

كرسي متحرك
كرسي متحرك

أعلنت جمعية الأورمان، أنها في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي، لمساعدة غير القادرين ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، سلمت الجمعية عدد 27 كرسي متحركاً خلال شهر يونيو مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

 

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاماً مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

 

وأشار شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية في محافظة كفر الشيخ 1147جهازاً تعويضياً وسماعة طبية.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الأطراف الصناعية الأسر الاولى بالرعاية

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