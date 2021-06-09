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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لشقيقين لإحداثهما عاهة مستديمة لشخص بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بالسجن 10 سنوات لشقيقين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لتعديهما بالضرب على عامل زراعى، محدثين له عاهة مستديمة بنسبة 80%.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر صقر، بوصول "رمضان ف"  35 سنة عامل زراعى مقيم الفلاحة مركز كفر صقر، مصابا بكسر بقاع الجمجمة وإصابات متفرقة وتبين من تقرير الطب الشرعى إصابته بعاهة بنسبة 80%.

 

المشدد 10 سنوات لأب ونجلته لحيازتهما وإتجارهما في الحشيش بالشرقية

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات الي قيام  "محمد م ع" وشقيقه "محمود" مقيمان الفلاحة، بارتكاب الواقعة، على أثر خلاف سابق بينهما وبين المجني عليه، وأثناء سيره بالطريق العام، قام بالتعدى عليه بالضرب المبرح باستخدام "خشبة" محدثين له عاهة مستديمة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 2155 لسنة 2020 جنايات كفر صقر، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وعلي جانب آخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب،حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لأب ونجلته لاتهامهم بحيازة كمية من جوهر الحشيش المُخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ب.ع.م" 60 سنة، مبلط، مُقيم بمدينة الزقازيق، وابنته "ن" 35 سنة، ربة منزل، مُقيمة بمحافظة الإسماعيلية متلبسين وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المُخدر.

 

وأكدت التحريات حيازة الأب لقطع حشيش وزنت 216 جرامًا، فيما ضُبط بحوزة ابنته 140 جرامًا آخرين، وتبين حيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 2246 جنايات أول الزقازيق لسنة 2020 التي أصدرت حكمها المتقدم.

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