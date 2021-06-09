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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز ٦ أكتوبر يتفقد سير العمل بالأحياء السكنية ومحاور الطرق بالمدينة

صدى البلد

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر،  يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بعدة مناطق بالمدينة، شملت (السياحية الشمالية الأولى، السياحية الشمالية الثانية، السياحية الشمالية الثالثة، وطريق جمال عبدالناصر).

 

وخلال الجولة، وجه المهندس عادل النجار، بهدم غرف عشوائية بالسياحية الشمالية الأولى ومراجعة تصاريح أعمال الصب بـ المنطقة السياحية الشمالية، كما تم ضبط خلاطتين ومعدات أخرى لمخالفة العمل بتصاريح منتهية.

 

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وفي سياق متصل، تابع المهندس عادل النجار، سير العمل بعدد من الأحياء والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والإدارات المختصة.

 

وتفقد المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الأحياء من الأول حتى السادس، والطريق الأوسطى، ومنطقة أبوالوفا شماليات، وطريق جمال عبدالناصر، وشدد على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

 

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، واستمرار المتابعة والرصد لأى مخالفة وإزالتها على الفور.

تنمية مدينة ٦ أكتوبر المنطقة السياحية الشمالية الطريق الأوسطى أبوالوفا شماليات طريق جمال عبدالناصر

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