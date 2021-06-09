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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب ٤٩٤٢ رخصة لعدم تركيب الملصق الالكترونى للسيارات

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من سحب ٤٩٤٢ رخصة خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الالكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضى.

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

كما انتهت المدة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن تركيب السيارات للملصق المرورى الإلكترونى يوم 30 مارس الماضى، وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية المواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذلك استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

الأجهزة الامنية الملصق الالكترونى وزارة الداخلية ادارات المرور

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