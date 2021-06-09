عاجل
التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام نائب:مصر لعبت دوراً رائداً في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان القوى العاملة: تعيين 601 شاباً .. والتفتيش على 196 منشأة  بجنوب سيناء فى ذكرى ميلادها .. نيللى مظلوم غادرت مصر واعتزلت فى سن مبكر برعاية الأمم المتحدة.. 10 معلومات عن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب الحكومة بشرح قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية

النائب/ هشام الجاهل،
النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب احاطة بشأن قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن تواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها ، والذي على إثره ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.

وأكمل عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له : هذه القرارات ظاهرها حق وندعهما جميعا، لكن القرار صدر بطريقة مبهمة، ولا يحمل أى توضيح أو تفسير مما أصاب أصحاب المعارض بالشلل نتاج غياب شرح فلسفة تطبيق مثل هذا القرار.

وأشار إلى أن القرار لم يحدد المقصود بنقل المعارض "خارج الكتلة السكانية"!!، معرض السيارات هدفه عرض السيارات للجمهور، وبالتالى نقله خارج الكتلة السكانية ربما تنسف الهدف من معرض السيارات، وتجعله غير ذي جدوى... فلماذا نقيم معرض للجمهور خارج نطاق التكتل السكاني!! ، كما أن هذا القرار لم ينص على توفير البديل لمالكي المعارض، ولم يحدد المقصود بخارج التكتل السكاني، ولم يحدد اماكن صالات العرض البديلة.

وتابع:الكارثة الحقيقية فى قيام رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات بتنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي متجاهلين مدي الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، خصوصا ان الموضوع يحتاج الى خطة وتدرج، حيث ان صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة.

وطالب عضو مجلس النواب بإستراتيجية واضحة بجدول زمني لتنفيذ قرار التنمية المحلية ووزارة الاسكان بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية، مع البدء فى إنشاء مدن جديدة للسيارات بجميع المحافظات لاستيعاب المعارض،بالاضافة الى حملات توعية بأهمية هذا القرار، لقطع الطريق امام مستغلي نشر الفوضي كي يبثون سمومهم من خلال نشر البلبلة والفوضي.

وزارة الاسكان الكتلة السكانية التنمية المحلية معارض السيارات طلب احاطة

ترشيحاتنا

بايدن يبدأ جولة أوروبية تشمل حضور قمة مجموعة السبع ولقاء بوتين

المؤبد لعامل حاول اغتصاب ابنة خالته في نجع حمادي

تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية

وزيرة الصحة: قوافل مجانية لتنظيم الأسرة بـ4 محافظات.. وحملة تنشيطية للصحة الإنجابية بـ9 محافظات أخرى

الرقابة المالية تنشر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

5 نصائح يجب اتباعها لتجنب انفجار بطارية الهاتف الذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تدشين أول خطوط إنتاج من التابلت واللاب توب.. فيديو

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

توقف حركة القطارات في بنها بسبب خروج عربة قطار عن القضبان

البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وهذه درجة قوتها

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ