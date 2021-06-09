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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل جنديا بجدة

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل حدًا بمتهم  في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أقدم هذا المتهم على عمل غادر، وبدافعٍ إرهابي، إذ  قتل جنديًا في محافظة جدة، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة.

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واستغل المتهم وجود الجندي بمفرده داخل المصلى، فطعنه أثناء جلوسه في التشهد بعدة طعنات، ما أدى إلى استشهاده.

وأقر المتهم، الذي يدعى وليد سامي الزهيري، خلال التحقيق معه بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووُجّه إليه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجا إرهابيا، حيث تم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وبعد ذلك تم الحُكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.
 

السعودية الإرهاب تنظيم داعش داعشي مصر داعش مكة المكرمة

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