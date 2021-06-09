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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصحة: قوافل مجانية لتنظيم الأسرة بـ4 محافظات.. وحملة تنشيطية للصحة الإنجابية بـ9 محافظات أخرى

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق قوافل لتنظيم الأسرة بـ 4محافظات، خلال الفترة من 8 إلى 24 من شهر يونيو الجاري ، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل لتنظيم الأسرة تجوب 21 قرية بـ محافظات " المنيا، القليوبية، أسيوط، الفيوم"، مشيراً إلى أن تلك القوافل تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من أخصائيين النساء والتوليد المدربين، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات من المبادرة، من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي سياقٍ متصل.. لفت "مجاهد" إلى إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، على مستوى 9 محافظات " القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، البحيرة، سوهاج، كفر الشيخ، السويس، أسوان"، موضحاً أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى من يوم 13 إلى يوم 17 من شهر يونيو الجاري، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم 20 وحتى يوم 24 من الشهر ذاته، بهدف المتابعة والتأكد من تقديم الخدمة للمستهدفين خاصةً في المناطق النائية من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، مشيراً إلى استهداف القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد "عباس" على استمرار إقامة معارض في نوادي المرأة التابعة للحملة، والتي يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.

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وزيرة الصحة: قوافل مجانية لتنظيم الأسرة بـ4 محافظات.. وحملة تنشيطية للصحة الإنجابية بـ9 محافظات أخرى

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