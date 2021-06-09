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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفانلة و التاتو...أحمد مجدي يبهر متابعيه عبر انستجرام

احمد مجدي
احمد مجدي

نشر أحمد مجدي صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر أحمد مجدي في الصورة و هو يضع فلتر تاتو و نظارة و هو يرتدي فانلة مما اثار اعجاب متابعيه.

 

وكان قد كشف الفنان أحمد مجدي، عن آخر تطورات فيلم "اتنين طلعت حرب" الذي يقوم بإنتاجه بالإضافة إلى المشاركة فيه كممثل.

 

وقال أحمد مجدي لـ"صدى البلد": "انتهينا من العمل وحاليا نخرج منه نسخة للتجربة، وإذا رأيناها جيدة سنقوم بنعمل النسخة النهائية وطرحها للجمهور في الوقت المناسب، سواء كان في السينما أو سنرى اذا كان سنخوض به مسابقات في مهرجانات مختلفة".


"اتنين طلعت حرب" تدور معظم أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

 

الفيلم بطولة حسين فهمي ، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، أحمد وفيق، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي، تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي ، ومدير التصوير محسن أحمد.

أحمد مجدى الفن انستجرام طلعت حرب سينما

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