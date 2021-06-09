عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية الأمم المتحدة.. 10 معلومات عن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد حول العالم

صدى البلد

أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تدشين مبادرة الرياض لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم. 


وتأت المبادرة في ظل ما يلعبه الفساد من دور في عرقلة البناء وهدر المال العام، إذ بلغت تكلفته على الاقتصاد العالمي بحسب صحيفة اندبندنت عربية نحو 3 تريليونات دولار سنوياً.


وتأت مبادرة الرياض تتويجا لنجاحات العاصمة السعودية في محاربة الفساد حيث تقدمت الرياض سبع مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وحققت الرياض المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

لماذا حظرت السعودية استيراد اللحوم والبيض من 3 مناطق بفرنسا ؟

اقتصاد السعودية| الزكاة والضريبة والجمارك تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثالثة


ويرصد صدى البلد خلال السطور القادمة أبرز المعلومات المتاحة عن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد على المستوي العالمي 
• تمثل المبادرة شبكة عالمية لتبادل المعلومات حول مكافحة الفساد
• قال عنها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها ستوفر أموالاً مهمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومكافحة الإرهاب عبر الحدود.
• نجاح المبادرة يعتمد على الحوار بين الشركاء الدوليين.
• دعمتها السعودية بـ 10 ملايين دولار 
• تحظي المبادرة بدعم سياسي من الرياض ووزراء مكافحة الفساد في دول  مجموعة العشرين
• تهدف الرياض من المبادرة إلى تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وإلى تعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة
• وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
• تهدف المبادرة لإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية.
• يتولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة متابعة تنفيذ المبادرة باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• تستهدف المبادرة تشجيع كافة الدول على المشاركة والاستفادة من الفرصة للقضاء على الفساد".
 

الأمم المتحدة الاقتصاد العالمى مبادرة الرياض محاربة الفساد جائحة كورونا مجموعة العشرين مكافحة الفساد حول العالم

موضوعات متعلقة

زاهي حواس: العلاقات بين السعودية ومصر تمتد لـ3 آلاف عام

السعودية تدعو المجتمع الدولي للمشاركة في تأسيس شبكة إنفاذ قانون لمكافحة الفساد

ترشيحاتنا

بايدن يبدأ جولة أوروبية تشمل حضور قمة مجموعة السبع ولقاء بوتين

المؤبد لعامل حاول اغتصاب ابنة خالته في نجع حمادي

تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية

وزيرة الصحة: قوافل مجانية لتنظيم الأسرة بـ4 محافظات.. وحملة تنشيطية للصحة الإنجابية بـ9 محافظات أخرى

الرقابة المالية تنشر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

5 نصائح يجب اتباعها لتجنب انفجار بطارية الهاتف الذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تدشين أول خطوط إنتاج من التابلت واللاب توب.. فيديو

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

توقف حركة القطارات في بنها بسبب خروج عربة قطار عن القضبان

البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وهذه درجة قوتها

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ