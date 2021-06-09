الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بعمارة سكنية بقرية قصر بياض بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بأحدى العمارة السكنية مكونة من ثلاثة طوابق، بقرية قصر بياض، التابعة لمركز ومدينة ابشواى، قبل أمتداد النيران إلى المنازل المجاورة دون وقوع وفيات .



وأسفر الحادث عن إصابة ضابط وأمين شرطة، من قوة مركز شرطة ابشواى، بمديرية أمن الفيوم، بحالة أختناق، أثناء السيطرة على الحريق .

تلقى اللواء رمزي البسيونى مدير أمن الفيوم، إخطارًا العميد محمد جلال، مأمور مركز شرطة ابشواي، مفاده بنشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، بعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بقرية قصر بياض التابعة لمركز إبشواي، مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة بحالة أختناق أثناء السيطرة على الحريق، وتم نقلهما إلى مستشفى ابشواى المركزى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم .



وتبين من التحقيقات ، أن سبب الحريق، حدوث ماس كهربائي بالمنزل، أسفرالحريق عن تلف بعض الأشياء في المنزل، وأيضًا بمخازن العمارة التى يوجد به مراتب وأجهزة منزلية

وانتقلت سيارات الحماية المدنية ، إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق .

وتم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، كما تم انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق .