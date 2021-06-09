عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو مهتم .. شارك في محاضرة عن إستخدام عمليات رصد الأرض لمعالجة التحديات البيئية عبر هذا الرابط

صدى البلد

تستضيف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم د. هشام العسكري ، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بُعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء محاضرة عن إستخدام عمليات رصد الأرض لمعالجة التحديات البيئية الرئيسية نحو أهداف التنمية المستدامة، وتأتى المحاضرة من خلال دعوة من منظمة IEEE و هي أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية. 

 

وتركز المحاضرة حول كيف يمكن استخدام رصد حالة كوكب الأرض لمعالجة قضايا مختلفة تتراوح من الغلاف الجوي إلى البيئة البحرية، وسيتم عرضها عالميا وبث مباشر من موقع الأكاديمية اليوم الساعة الرابعة عصراً.

 

txt

ويبينار دولي عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى


ويعد العسكري، أحد أهم العلماء المصريين المميزين في الخارج ، وهو عالم في نظام الأرض، وله اهتمام كبير بدراسة المخاطر الطبيعية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد المختلفة وعلوم البيانات.

 

وقد نشر أكثر من 150 بحثًا في مؤتمرات ومجلات عالمية وفصولاً من الكتب وتم دعم أبحاث الدكتور العسكري من قبل National Science Foundation و NASA ووزارة الزراعة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ترشيحاتنا

بعد وداعه لأصدقائه بالقاهرة .. خالد الغندور يعلن رحيل ساسى عن الزمالك

ضمن حملة "اطمن على ابنك" الرعاية الصحية تكشف تفاصيل الفحوص الطبية المجانية لطلاب المدارس

لأول مرة .. جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

عدوان جديد على سوريا| خبير يحلل أهداف الغارات الإسرائيلية

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تعاون بين العربية للتصنيع والتعليم لتوفير الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت

حقيقة تقدم مصر بملف لاستضافة كأس العالم 2030 .. وزير الرياضة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

القوات المسلحة تعلن عن وظائف جديدة شاغرة .. تعرف على الشروط والتفاصيل

البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وهذه درجة قوتها

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

توقف حركة القطارات في بنها بسبب خروج عربة قطار عن القضبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

اﻟﻤﺰﻳﺪ