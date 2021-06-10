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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزير الكهرباء لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات الحكومية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات الحكومية.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يوفر على المواطن بشكل كبير بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء، إذ أنه سيقلل التعريفة ويحدث وفرة فى الطاقة الحالية ، بحيث يتم تحويلها للتصنيع الزراعى والصناعى.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل .

وقال جبالي، قبل رفع الجلسة البرلمانية اليوم للنواب: “أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل”.

وكان المجلس قد وافق فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية تهدف إلي تكويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.

 

 

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